Volkelse vissen in het nauw door laag water bij dierenpark Zie-Zoo

Beter Bed is jaar optimistisch begonnen

11:42 UDEN - Beter Bed uit Uden is het jaar optimistisch begonnen. De beddenverkoper behaalde in het eerste kwartaal meer omzet en ziet in Duitsland, waar de resultaten al geruime tijd onder druk staan, een ,,voorzichtige kentering'' in de verkoopontwikkeling. Dat meldde het beursgenoteerde beddenbedrijf vrijdag in een tussentijds handelsbericht.