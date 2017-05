Vredesactivisten via Volkel naar protest tegen Trump in Brussel

BRUSSEL/ VOLKEL - Nederlandse vredesactivisten die woensdag in Brussel gaan demonstreren tegen de NAVO en de Amerikaanse president Trump, houden op de heenweg een korte 'actiestop' in Volkel. Daar zullen ze woensdag aan het begin van de middag actie voeren tegen de hier geposteerde Amerikaanse kernwapens.

De activisten gaan in Brussel protesteren bij de grote Navo-top die op Hemelvaartsdag plaatsvindt. Ook de Amerikaanse president Trump, op wereldreis langs diverse landen, zal daar zijn opwachting maken. Onder het motto 'investeer in vrede, niet in oorlog' wordt de avond daarvoor in Brussel gedemonstreerd 'voor de vrede en tégen militaire avonturen'.

Reisleider van de trip naar Brussel is de club 'oorlog is geen oplossing'. Naar verwachtingen enkele tientallen actievoerders pakken woensdag de bus vanuit Amsterdam naar Brussel en keren 's avonds laat weer terug. De bus vertrekt om 11.00 uur uit Amsterdam, doet een uurtje later Utrecht aan en is tegen 13.00 uur in Den Bosch.