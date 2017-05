Wat kan Zie-Zoo in Volkel doen na wéér geweld in dierenpark?

VOLKEL - Drie maanden terug de moord op tien meeuwen , nu de diefstal van twee geliefde papegaaien . In korte tijd kreeg Zie-Zoo in Volkel twee keer te maken met geweld. Wat kan het dierenpark daar tegen doen?

Over die vraag heeft parkmanager Eeg Manders de laatste dagen veel nagedacht. Maar een bevredigend antwoord? Dat is er volgens hem niet. "Voor een alarmsysteem of een beveiliger heb ik geen geld. Dan moeten we de entreeprijs verdubbelen."

Aan prikkeldraad of sterkere kooien wil hij niet denken. Dan gaat zijn dierenpark te veel op een gevangenis lijken en is het gedaan met het open karakter van Zie-Zoo. "Ik word erg kwaad als ik lees dat mensen dit onze eigen schuld vinden. Dat we de dieren maar beter moeten opbergen. Dat is een balanceeroefening die je nooit goed kan doen. Dan zijn we óf te open óf te gesloten."