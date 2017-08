Zeker 188 'verdachte objecten' op terrein zonnepark Uden, EOD start maandag met operatie

Huurster henneppand Uden schuift schuld op onderhuurder

23 augustus UDEN - Het Openbaar Ministerie houdt een 55-jarige vrouw uit Gemert volledig verantwoordelijk voor de hennepkwekerij met 822 planten die in 2015 in haar bedrijfspand in Uden werd aangetroffen. Zij zegt zelf dat haar onderhuurder verantwoordelijk was voor de kwekerij.