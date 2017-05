Zieke Dennis Verweijen overhandigt eerste boek aan Maarten van der Weijden

Vermiste autistische Martijn uit Uden gespot op Thais vliegveld

5 mei UDEN - Martijn Goorts, de autistische jongen uit Uden die zondag richting Rusland vertrok en sindsdien vermist is, is donderdagochtend gespot op het internationale vliegveld van Bangkok in Thailand. Eerder bleek al uit vluchtgegevens dat hij via Oekraïne naar Bangkok was gevlogen.