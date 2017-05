Ziekenhuis Bernhoven in Uden reorganiseert, 7 mensen boventallig

Spannende proeven doen met Mad Science op Hemelrijk in Volkel

14 mei VOLKEL - Die handen in brand steken, dat was toch echt de coolste stunt, vindt Sjoerd Mennes (10) uit Wijchen. Samen met zijn neefje Lars Mennes uit Uden heeft hij net een show bijgewoond van Mad Science. Ze genoten van 'professor Ruige Rhodijn' die vandaag in BillyBird Park Hemelrijk maar liefst vijf shows geeft met allerlei spannende en leuke proeven. Die proef met zijn brandende hand was er een met een waarschuwing: "Doe dit thuis niet na!"