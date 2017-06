23 aanhoudingen bij Harmony of Hardcore in Erp

Nieuw lesmateriaal in virtual reality op ROC de Leijgraaf

2 juni OSS - Lesmateriaal in de vorm van virtual reality (VR). ROC de Leijgraaf is in deze regio de eerste school die dat helemaal zelf heeft ontwikkeld. Het zogeheten designteam virtual reality van De Leijgraaf legt op dit moment de laatste hand aan een zelf gemaakte virtual reality-tour in een drogisterij, waardoor leerlingen op een vernieuwende manier in aanraking komen met talrijke aspecten van het detailhandelvak.