54 appartementen voor cliënten van Coudewater in gezondheidscentrum Veghel

VEGHEL - GGZ Oost Brabant wil in september aan de slag met de verbouwing van het Regionaal Gezondheidscentrum aan de Burgemeester De Kuijperlaan in Veghel. Er komen 54 appartementen.

Ruime eenkamer-appartementen met een eigen keukenblok en douche en toilet van zeker 35 vierkante meter. Een centrale ontmoetingsruimte, een kookstudio en algemene voorzieningen. Met 24-uurs zorg, een nachtwaker en dus beschermd wonen. Dat gaat volgens architect Marie-Jeanne Sas van Opzoom Architecten allemaal passen in de gebouwen waar het Regionaal Gezondheidscentrum van de GGZ Oost Brabant zit in Veghel.

Meer raampartijen

Sas wil meer licht en ruimte in het gebouw maken alvorens de appartementen er in komen en dat betekent veel wanden weg slopen. ,,De Buitenkant van het gebouw blijft bijna volledig overeind. Hier en daar worden wel meer raampartijen gemaakt." Dat vertelde ze dinsdagavond tijdens een informatieavond in het RGC aan de Burgemeester De Kuijperlaan in Veghel aan buurtbewoners ter informatie.

Zorgmanager Theo Rooijakkers van GGZ meldde dat er straks 54 mensen komen wonen die gebruik maken van de ouderenzorg van GGZ. ,,Dat betekent dat ze psychiatrische problemen hebben, vaak ook al lichamelijke problemen door ouderdom en soms al vergeetachtig zijn. We ontmantelen Coudewater in Den Bosch, waar deze mensen nu wonen. Omdat Veghel lekker centraal ligt voor de meeste cliënten, er komen er weinig uit Den Bosch, is Veghel een prima plek. En het RGC ligt dicht tegen het centrum van Veghel aan. Dat is een voordeel voor onze bewoners die nog eens lekker naar buiten willen."