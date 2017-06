Afgebrand bedrijf Van Zutven wil zo snel mogelijk opnieuw beginnen

Donderdag is de allerlaatste voorstelling in de Blauwe Kei

31 mei VEGHEL - De voorstelling Zilverzand van leerlingen van ROC de Leijgraaf is de allerlaatste voorstelling die woensdag en donderdag in de Blauwe Kei in Veghel op de planken staat. Het theater aan het Stadhuisplein in Veghel sluit definitief haar deuren op deze plek.