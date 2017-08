Anoir heeft Lyme en wordt alleen beter met dure stamceltherapie: 'Ik functioneer bijna niet meer'

Het moet een jaar of tien geleden gebeurd zijn. Anoir Benabdillah was in de bloei van zijn leven. Lekker aan het voetballen op hoog niveau bij Blauw Geel in Veghel. Hij was niet weg te slaan op de voetbalvelden. Op een gegeven moment trof hij een teek aan die in zijn navel was gekropen. Zeker weten doet hij het niet. Maar dit stomme beestje heeft hem vast ziek gemaakt.