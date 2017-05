Auto ramt lantaarnpaal in Veghel

Droom komt uit met Pie­ter­Brueg­hel­Huis in Veghel

19 mei VEGHEL - Een oude boerderij in een nieuwe jas. Onder meer kwetsbare ouderen en mantelzorgers kunnen er voortaan terecht voor allerlei leuke bezigheden en ontmoeting. Het PieterBrueghelHuis (PBH) in Veghel is sinds vrijdag een feit.