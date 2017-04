Bewoners niet thuis tijdens brand Logtenburg

VEGHEL - Bewoners van de uitgebrande villa aan de Logtenburg waren een paar uur zoek toen zaterdagochtend vroeg 15 april brand uit brak. De brandweer kwam er pas na ruim een uur achter dat ze niet thuis waren en dat de villa een tweede huis voor de eigenaren was die in Gemert wonen.

De villa aan de Logtenburg ging totaal verloren met de brand van zaterdagochtend vroeg.

Volgens officier van dienst Hans van Hoof van de Brandweer in Veghel gaf dat wel wat extra spanning bij het blussen van de flinke brand, waarvoor vijf blusvoertuigen moesten uitrukken. ,,We kwamen er al snel achter dat er geen auto's of andere voertuigen stonden. In de ruimten in de villa waar we nog wel konden kijken, ontdekten we ook geen bewoners. Via, via kwamen we er achter dat dit een vakantievilla is van mensen uit Gemert. Ze waren deze woning aan het opknappen om er op termijn hun oude dag te gaan doorbrengen. Ze was bijna klaar."

De brandweer kreeg het vuur nauwelijks onder controle.

De uitslaande brand was nauwelijk onder controle te krijgen door de brandweer. ,,Waarschijnlijk brandde het al een tijdje toen wij werden gewaarschuwd om kwart over vijf in de ochtend. Ook het nablussen heeft erg lang in beslag genomen. Daar waren we pas tegen half twee in de middag mee klaar."

De villa had een tennisbaan en een groot zwembad in de kelder. ,,De villa is totaal verloren. We moesten zelfs de firma Van Berkel laten komen om muren die op instorten stonden om te trekken."