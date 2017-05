Brabantse boer voelt zich in de hoek gedreven

Het Brabants provinciebestuur is bezig met plannen die de veehouderij duurzamer moeten maken. Zo zouden alle stallen van vijftien jaar of ouder vóór 2020 aangepast moeten worden aan de milieu-eisen van deze tijd, omdat ze nu nog te veel ammoniak uitstoten. Voor boeren betekent dat op korte termijn een forse investering. Onderzoek van de provincie toont aan dat in Brabant honderden extra boeren erover denken om het bijltje er bij neer te gooien.

Dubbele agenda

Brabantse boeren zijn boos en bezorgd. Zoals varkensboer Gerard de Jong (55) uit Biezenmortel. ,,Je kunt overal beter zitten dan in Brabant. Woonde ik in Zeeland, dan had ik deze investeringen niet hoeven doen. Ik heb het idee dat sommige partijen een dubbele agenda voeren. Ze hebben de mond vol van duurzaamheid, maar willen gewoon minder boeren. Nou, dat gaat ze op deze manier prima lukken, want er zijn veel bedrijven in gevaar.”