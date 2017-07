Buslijn 150 Veghel heeft te weinig reizigers

Als er niet meer reizigers komen op de nieuwe buslijn 150 naar De Dubbelen in Veghel, dan valt wellicht dit najaar het besluit om er na een jaar de stekker uit te trekken. Busmaatschappij Arriva, provincie, gemeente Meierijstad en bedrijven in Veghel legden samen een paar ton op tafel om de proef met de pendelbus vanaf het Stadhuisplein naar de Dubbelen gestalte te geven omdat er zo'n vervoersdienst nog niet was.

Eerste bussen

10 december 2016 reden de eerste bussen. In de spits elk kwartier vanaf half zeven in de ochtend. En na de spits elk half uur. Jos van Asten van Platform Ondernemend Meierijstad (POM) legt uit dat de cijfers aanvankelijk hoopgevend leken. ,,We begonnen met vijftig reizigers per week. Toen hebben een aantal bedrijven een offensief ingezet met het verstrekken van gratis abonnementen. Die konden ze twee maanden gebruiken. De teller schoot toen omhoog naar 200 reizigers per week."

Maar na die periode zakte aan het begin van de zomer dat cijfer weer weg. Van Asten: ,,Terwijl onze doelstelling was dat de proef geslaagd zou zijn bij duizend reizigers per week. Bedrijven overwegen nog een nieuw abonnementenoffensief. Maar als dit zo blijft, dan moeten we in september samen met Arriva, provincie, Meierijstad en de bedrijven een besluit nemen. We hebben er een paar jaar over gesproken. Nu de proef gedaan. Dan kunnen we straks ook met zijn allen vaststellen dat het, als de aantallen niet meer stijgen, jammerlijk is mislukt. Dan weten we dat ook."