Centre Veghel staat nu als een huis

,,We moesten vanalles uit de kast trekken", zegt Sjon Reijers van Rehoma bv. ,,Talrijke partijen kregen onderling nog geld van elkaar. Die knopen hebben we helemaal moeten ontwarren. In crisistijd dure penthouses in de markt zetten, dat was onbegonnen werk. Twaalf appartementen konden we casco verkopen. Maar we zijn toen ook begonnen met verhuren. In elke woning die nog overbleef hebben we wel 30.000 euro geïnvesteerd in onder meer mooie, goede materialen in de keuken, douche en badruimten. Mooi afgewerkt met een hele goede kwaliteit. Dat heeft na al die jaren goed uitgepakt. Alhoewel we soms wel onder de verkoopprijs moesten gaan zitten. We hebben de laatste tijd de wind weer mee. Er is nu nog maar een duurder appartement in de verhuur, de rest is verkocht."