Deze zomer verkeersoverlast door ombouw N279 bij De Brand

Auto ramt lantaarnpaal in Veghel

14:08 VEGHEL - Een automobilist die op de Udenseweg in Veghel reed naar de afslag van de A50, net voorbij de rotonde naar 't Ven, is maandagochtend door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt geraakt. Hij ramde daarbij een verkeerspaaltje bij de rotonde en schoot op de verkeerde weghelft door en kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal.