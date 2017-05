Donderdag is de allerlaatste voorstelling in de Blauwe Kei

VIDEO: Bonte stoet tijdens gala van Zwijsen College in Veghel

8:34 VEGHEL - Een kleine 200 havo-leerlingen en bijna honderd vwo-leerlingen van het Zwijsen College in Veghel hopen dat ze 14 juni horen dat ze geslaagd zijn. Als voorschot op de succesvolle afronding van hun schoolcarrière trokken ze dinsdagavond, gehuld in galajurk of pak, met tal van bijzondere voertuigen vanaf het parkeerterrein bij Geel-Zwart naar de Blauwe Kei.