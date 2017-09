Dure bruidsjurken en ontplofte auto: drugscrimineel uit Erp moet ruim 100.000 euro terugbetalen

Voor een deel van het terug te betalen bedrag, zo’n 37.400 euro, wordt de echtgenote van K. mede aansprakelijk gesteld.

Lees ook Justitie eist ton van opgeblazen drugsdealer Edwin K. uit Erp Lees meer

'Legaal verdiend'

Volgens de advocaat van Edwin K. is een deel van het bedrag legaal verdiend via het werk dat de man deed als personal trainer. Hier gelooft de rechter niets van.

Dat geldt ook voor het verhaal van K. dat hij extra geld verdiende met de verkoop van enkele auto’s en een bromfiets. Ook de inkomsten uit hun huwelijksfeest waren volgens de rechter lager dan K. en zijn echtgenote beweren.

Grote uitgaven

K. deed in de betreffende periode een aantal grote uitgaven via de aankoop van diverse type auto's. Een van die auto’s zou gestolen zijn, waarna de verzekeraar 17.000 euro uitkeerde. Een andere auto ontplofte in Veghel, hier wordt de betaling van de verzekeraar nog verwacht.

Verder gaven K. en zijn echtgenote grote bedragen uit aan een bruidsjurk en hun bruiloft. Tenslotte ontving de vrouw van K. ruim 3 jaar lang van haar man maandelijks 1000 euro contant.

Aanslag

K. werd op 31 oktober 2014 slachtoffer van een aanslag op zijn leven in Veghel. Terwijl hij over de Langendonk in die plaats reed ontplofte zijn auto. K. overleefde de aanslag op het nippertje, door tijdig uit het brandende voertuig te komen.

De politie ontdekte al snel dat er een explosief in het voertuig tot ontsteking was gebracht. Over de achtergronden van deze aanslag is nooit veel duidelijk geworden, mede ook omdat K. weigerde om mee te werken aan het onderzoek.

Harddrugs

Zeer waarschijnlijk hield de aanslag verband met de duistere zaken waarmee K. zich bezighield. In de woning van zijn overleden moeder aan de Snipdonk in Veghel trof de politie bij doorzoeking stevige hoeveelheden harddrugs aan: heroïne, cocaïne en amfetamine.

Ook in zijn woonhuis in Erp vond de politie drugs. Een pakket amfetamine lag in het vriesvak in de keuken en in de meterkast vonden agenten een plak hasj.

Veroordeeld