Geen medaille op Wereldspelen voor kleine mensen, wél een ervaring rijker

Janneke uit Veghel fietst wereld rond en ontmoet (bijna) alleen maar lieve mensen

12 augustus Ze had kunnen denken dat het te gevaarlijk was, voor een vrouw alleen. Dat het gek was, op haar 28e. Maar Janneke Verhagen uit Veghel ging toch. Ze stapte op de pedalen om de wereld rond te fietsen. Nu is ze twee jaar verder. ,,Ik vind het vervelend als mensen net doen of je bang moet zijn voor mensen uit andere culturen."