Geen omleiding N279 bij Veghel

Het besluit betekent een overwinning voor de actiegroep in Zijtaart die fel tegen de omleiding was. In de Veghelse wijken aan de weg was juist verzet tegen het handhaven van de drukke weg op het huidige tracé.

Volgens gedeputeerde Christophe van de Maat is de belangrijkste reden om af te zien van de omleiding dat berekeningen aantonen dat er vrijwel geen doorgaand verkeer gebruik van gaat maken. “Verkeersonderzoeken laten zien dat maar heel weinig automobilisten kiezen voor de omleiding en er nog veel verkeer op de huidige route blijft rijden. Daarmee is de omleiding dus geen échte oplossing en valt deze voor de Stuurgroep af. Tegelijkertijd is niets doen in Veghel geen optie want het verkeer blijft de komende jaren groeien."