Genieten van het defilé bij Veghelse avondvierdaagse blijft van alle tijden

VEGHEL - ,,Nu de avondvierdaagse door Veghel trekt, hoor je mensen herinneringen ophalen", vertelt Henriëtte van der Steen (61). ,,Ikzelf ook. Ik voel weer hoe ik dat defilé vroeger ervaarde. Hoe trots ik was met de medaille en de bloemen in mijn armen. Hoeveel mensen er kwamen kijken en voor ons klapten."

Voor het Brabants Dagblad zoekt ze haar wandelboekje op en haalt ze het fotoalbum uit de kast en met verbazing bladert ze er door heen. ,,Voordat het wandelseizoen begon oefenden we in de Bloemenwijk om rechte rijtjes van drie te lopen", zegt ze dan. ,,Dat we met het juiste been begonnen en in de maat van de liedjes liepen. Links rechts, links rechts. Ook het stoppen moest tegelijkertijd gebeuren." Tegenwoordig huppelen de kinderen zich door de kilometers heen en maken samen danspasjes. ,,En er wordt wat afgesnoept, dat was in onze tijd niet."

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm 2 aug.1962 De Bloemenwijk op Jeugd-Avondvierdaagse Veghel. In de 2e rij in het midden loopt de 6-jarige Henriëtte. © Privécollectie Henriëtte van der Steen

Henriëtte bekijkt foto's waarop kinderen keurig in rijen lopen. Met bloemen in de armen en een grote beker hoog in de lucht. ,,We wonnen regelmatig de 1e prijs, dat was leuk. Ons pap noteerde alles in mijn wandelboekje. Hij plakte er routes en krantenberichtjes bij. En na afloop kreeg je 'n stempel in je boekje."

Uit krantenberichtjes in Henriëttes wandelboekje blijkt dat er in 1965 en 1967 bijna duizend deelnemers waren. Anno 2017 zijn er dat ruim 1800. Kinderen lopen er minder braaf bij, maar ze zingen nog steeds uit volle borst samen de vertrouwde liedjes en ook genieten ze zichtbaar van het defilé in de straat die versierd is met gladiolen en waar zoveel mensen staan te kijken.