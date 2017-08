Gevaarlijke situatie A59 Vlijmen: ijzeren balk op weg, zes auto’s rijden banden kapot

Naar Veghel met 'De tijd zal het leren'

15 augustus VEGHEL - Toch zeker een keer of dertig per jaar doet hij Veghel aan met zijn twaalf meter verlengde Kempenaar. Het schip waarmee Leen Buijs (47) uit Hoek bij Terneuzen vaak Veghel aan doet heet 'De tijd zal het leren.' Dat slaat wellicht meer op of hij met dit harde werk lekker beleg op zijn boterham kan verdienen dan of hij er zin in heeft om schipper te zijn. Dat laatste staat buiten kijf. ,,Het is een beetje vrijbuiterswerk. Heerlijk om eigen baas te zijn en onderweg lekker weg te dromen over het water. Het bevalt me goed."