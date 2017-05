In Veghel woont een wietzaadjesmiljonair

Anders dan de criminelen die in Brabant de illegale hennepteelt domineren, is Ramsahai op volstrekt legale wijze aan zijn fortuin gekomen. De handel is cannabiszaadjes is toegestaan, al is Ramsahai -net als veel andere Nederlanders- wel uitgeweken naar Barcelona. Die stad is de laatste jaren Amsterdam voorbij gestoken als marihuanahoofdstad van de wereld.