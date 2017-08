Jaar cel geëist tegen Veghelse platenbaas die harddrugs 'bewaarde'

Wat gebeurt er met kunstwerk voor oude ziekenhuis Veghel?

1 augustus VEGHEL - Voor het oude Bernhoven in Veghel staat een groot kunstwerk van gerenommeerde kunstenaars Karin Daan en Huib Fens. Het oude ziekenhuis is nu in handen van BrabantWonen en AM projectontwikkeling, maar wat betekent dat voor de toekomst van het kunstwerk?