Janneke uit Veghel fietst wereld rond en ontmoet (bijna) alleen maar lieve mensen

Vooraf waarschuwden mensen haar. Zou je dat nou wel doen, als vrouw alleen? Is dat niet gevaarlijk, eng? ,,Ik heb dat gevoel nooit zo herkend", zegt Verhagen. ,,Ik ga uit van het positieve in de mens. Ik vind het vervelend als mensen net doen of je bang moet zijn voor mensen uit andere culturen. Daarom wilde ik deze tocht ook maken. Op de fiets, want ik ben toch een Nederlandse."

En zie, het werkte. In Nieuw-Zeeland, Australië, Indonesië, Maleisië, Thailand, Cambodja, Vietnam, Laos, Myanmar, China, Mongolië: overal trof ze vriendelijke, hulpvaardige mensen. In sommige landen waren de mensen eerst wat schuchter als ze die blonde vrouw op haar tweewieler zagen naderen. ,,Dan waren het vaak de kinderen die als eerste op me af kwamen. Kinderen zijn nieuwsgierig, dat is overal hetzelfde."

In het begin ontstond er dan nog wel eens lichte paniek. Maar gaandeweg ontdekte ze: rustig blijven, dan komt er altijd wel een oplossing. De Australische vrachtwagenchauffeur die nét op tijd is met een fles koud water. De onooglijke fietsenzaak in een verlaten Chinese stad, waar ze precies dat onderdeeltje blijken te hebben dat je nodig hebt. Een Vietnamese vrouw die ziet dat je na een serie nachten in je tentje en dagen op de fiets wel een warme douche en een uitgebreide maaltijd kunt gebruiken.

De afgelopen weken was ze even in Nederland, om een nieuwe fiets aan te schaffen (net als haar reis van eigen spaargeld) en de 40-jarige bruiloft van haar ouders te vieren. Vandaag (zaterdag) stapt ze weer op het vliegtuig, naar Almaty, Kazachstan. Ze neemt nog een jaartje de tijd om thuis te komen, schat ze. ,,Hoe ik naar huis fiets, weet ik nog niet. Door Rusland en Oekraïne, of langs Turkije en Iran. Ik zou ook graag nog naar India willen, lijkt me ook heel mooi. Het fascineert me gewoon om te zien hoe mensen hun leven leven. Het is niet zo dat ik cynisch ben over Nederland, helemaal niet. Ik wil aan mensen laten zien dat de wereld een mooie plek is, dat we niet zo pessimistisch hoeven te zijn."