Jumbo gaat aan zorginstellingen leveren

Diaken Hans van Bemmel neemt afscheid van parochie Veghel: 'Dit is een mooi ambt'

22 juni MEGEN - Hij praat niet alleen graag over het geloof. Zeker ook over voetbal, de Megense franciscaan Hans van Bemmel. Als geboren Rotterdammer, werkzaam als diaken in de Veghelse Franciscusparochie, is hij trots dat Feyenoord na achttien jaar weer landskampioen is geworden. ,,Om de kampioenswedstrijd te zien ben ik een dag eerder van een verblijf in Rome teruggekomen. Heb de wedstrijd in mijn Rotterdamse stamkroeg op groot scherm gezien, prachtig."