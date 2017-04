Jumbo is stakingen beu en gaat verder zonder vakbond

Woningbouw Bunderse Hoek derde keer voor Raad van State

21 april DEN HAAG/VEGHEL - De Raad van State moet zich voor de derde keer uitspreken over de bouw van 97 woningen in een weiland langs de Udenseweg in Veghel. Bewoners van de aangrenzende wijk De Bunders die zich fel verzetten tegen het plan stonden vrijdag opnieuw bij de Raad van State. Zij willen hun uitzicht over het weiland niet kwijt en maken zich zorgen over het verkeer uit de nieuwe wijk dat de gemeente over de Egelweide wil sturen.