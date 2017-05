Jumbo Kokos Sorbertijs direct uit de schappen

De Winkel, een creatief initiatief op de Boekt in Veghel

12:20 VEGHEL - René en Dineke Kastelein openden op de Boekt in Veghel in maart De Winkel, tweedehands goederen. Het pand stond al drie jaar leeg, dus het stel is daar enthousiast ontvangen en velen weten de weg naar het pand al te vinden.