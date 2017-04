Jumbo verhoogt loon distributiemedewerkers

Horstakker Erp blijft nog zonder klinkers

5 april ERP - Bewoners van de Horstakker in Erp zullen nog wel een tijdje over een puinverharding moeten hobbelen met hun auto en fiets. De aannemer die de weg zou bestraten is failliet. En er is nog geen uitzicht op hoe het nu verder gaat en of een nieuwe aannemer het werk snel komt af maken.