Jumbo: Vrachtwagens twintig winkels vertraagd door staking

Het kort geding dient donderdagmiddag om 13.30 uur bij de rechtbank in Utrecht.

Volgens Jumbo zijn het vooral winkels in Noord-Holland en Utrecht die te maken hebben met vertraagde leveringen. In die regio staken meer mensen dan elders. Het gaat om 20 van de 580 winkels. Zij kampen niet met lege schappen, maar krijgen spullen later afgeleverd dan gepland.

Uitzendkrachten

De stakingen begonnen dinsdag bij het hoofdkantoor in Veghel, en gingen woensdag door bij de eigen distributiecentra. Volgens vakbond FNV doen daar ongeveer 300 mensen aan mee; een tiende van het aantal vaste medewerkers. ,,Zij zijn een aantal uur buiten bij de distributiecentra blijven staan en gingen daarna naar huis’’, legt CNV-vakbondsleider Kitty Hutjens uit.

Volgens Jumbo is woensdag 95 procent van de werknemers gewoon aan het werk is gegaan. Naast de 3000 vaste werknemers, beschikt de super ook over 1500 flexibele krachten.

Quote Richting Pasen hebben we altijd meer mensen. Woordvoerder Jumbo

Het werk in het distributiecentrum in Veghel draaide volgens stakerswoordvoerder René Overklift ook gewoon door. ,,Er staan deze week twintig extra uitzendkrachten op het rooster. Zogenaamd wegens de paasdrukte. Maar andere jaren moesten de vaste medewerkers zelf gewoon veel overuren maken.’’

Het laten invliegen van extra arbeidskrachten tijdens een staking is verboden. Jumbo zegt zicht zich strikt aan de regels te houden. ,,Richting Pasen hebben we altijd meer mensen. Dat doen we met Kerst ook.''

Verbieden

In de concept-dagvaarding van het kort geding staat dat Jumbo de staking wil verbieden, omdat de gevolgen niet in verhouding zouden staan tot de eisen. Maandag bood Jumbo de distributiemedewerkers 1,5 procent loonsverhoging aan en woensdag zegt het in een persbericht ook te willen praten over secundaire arbeidsvoorwaarden en meer vaste banen. Maar de actievoerders eisen 2,5 procent loonsverhoging. ,,We hebben in 2016 afgesproken dat de vakbonden gaan kijken hoe we de loonverschillen in de hele branche kunnen verkleinen. We willen dat zij zich aan die afspraak houden.''

Medewerkers van Jumbo verdienen naar verhouding meer dan bij andere supermarkten. Daarom wil Jumbo wachten met cao-onderhandelingen, tot later dit jaar duidelijk is wat andere supers hun werknemers willen betalen.

Ook wil Jumbo zelf weer terug naar de onderhandelingstafel. Maar de vakbonden vinden dat ze ‘uitonderhandeld’ zijn en er niets meer te bespreken is.

In de winkels

De actievoerende medewerkers zijn van plan om de acties vrijdag naar de supermarkten zelf te verplaatsen. Woordvoerder René Overklift van de stakers in Veghel: ,,Dan kunnen we ze een fijne Pasen wensen, met een cadeautje. En leggen we meteen uit waarom we staken.''