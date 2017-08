Justitie eist ton van opgeblazen drugsdealer Edwin K. uit Erp

DEN BOSCH/ERP - Edwin K. heeft er zijn gevangenisstraf bijna opzitten, maar van justitie is hij nog niet verlost. Het Openbaar Ministerie vordert 102.000 euro van de Erpenaar en zijn vrouw. Het is de ontneming van de vermeende winst die K. met zijn drugshandel heeft geboekt.

K. werd op 31 oktober 2014 slachtoffer van een aanslag op zijn leven in Veghel. Terwijl hij over de Langendonk in die plaats reed ontplofte zijn auto. K. overleefde de aanslag op het nippertje, door tijdig uit het brandende voertuig te komen.

De politie ontdekte al snel dat er een explosief in het voertuig tot ontsteking was gebracht. Over de achtergronden van deze aanslag is nooit veel duidelijk geworden, mede ook omdat K. weigerde om mee te werken aan het onderzoek.

Harddrugs

Zeer waarschijnlijk hield de aanslag verband met de duistere zaken waarmee K. zich bezighield. In de woning van zijn overleden moeder aan de Snipdonk in Veghel trof de politie bij doorzoeking stevige hoeveelheden harddrugs aan: heroïne, cocaïne en amfetamine.

Ook in zijn woonhuis in Erp vond de politie drugs. Een pakket amfetamine lag in het vriesvak in de keuken en in de meterkast vonden agenten een plak hasj.

Uitspraak

K. werd tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de drugshandel. Hij bleef beweren dat hij slechts de gelegenheid bood aan anderen om de criminele activiteiten uit te voeren, maar namen en rugnummers werden nooit genoemd en justitie wist ook geen andere verdachten te vervolgen.