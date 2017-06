Levenswerk familie Van Zutven ging op in vlammen: 'We hebben samen potje staan janken'

VEGHEL - Na de verwoestende brand zeggen Frans, Hannie en Niels van Zutven het nu vaak tegen elkaar. ,,Wat een geluk dat er niemand gewond raakte of nog erger." Maar de enorme puinhoop na de brand bij Van Zutven Feed Processing in Veghel brengt ook volop emoties. Het levenswerk van het familiebedrijf is in één klap naar de knoppen.

Er kwamen dikke tranen bij Frans, Hannie en Niels van Zutven. Na een fikse explosie zagen ze woensdag hun familie-levenswerk in vlammen opgaan. De exacte oorzaak van het ontstaan van de brand wordt nog onderzocht. De schade loopt al snel in een paar miljoen euro. Schade-experts moeten dat nog met hun zakjapanner becijferen. Een dag later bij de poort naar het bedrijf wil Niels, overmand door emoties niet zo heel veel kwijt. ,,Verschrikkelijk. Binnen tien minuten zat het vuur overal. Ook de opslag is geraakt, alhoewel die hallen er nog staan. Maar ook daar is het een puinhoop."

Moeder Hannie vertelt iets later: ,,Zo verschrikkelijk. Het is het levenswerk van mijn man Frans. Maar onze Niels zit ook al jaren in het bedrijf. Hij bouwde het laatste anderhalf jaar aan een compleet nieuwe productielijn. Na de testen van een paar weken geleden moest er nog iets worden aangepast. Dan had dat in werking kunnen gaan. Al dat werk is in rook opgegaan."

'Samen staan janken'

Van Zutven verpakt en verwerkt melkproducten die onder meer bestemd zijn als voeding voor jonge kalfjes in de veehouderij. Daar is het bedrijf groot in geworden. Hannie Van Zutven was bij het uitbreken van de brand bij de Emté boodschappen doen toen ze merkte dat er wat aan de hand was thuis. Frans en Niels waren voor een zakelijke bespreking buiten de deur. ,,Ik ben met grote hartkloppingen langs de politie naar huis gehold. Als iedereen maar ongedeerd is. Maar dat bleek achteraf gelukkig zo te zijn. We hebben samen een flink potje staan janken. Al dat werk verloren."

Toch telt Hannie van Zutven ook haar zegeningen. ,,Ons huis staat hier naast het bedrijf. Met een rieten kap. Als de wind anders had gestaan, dan waren we dat ook nog kwijt geraakt. Moet er niet aan denken."

Niels van Zutven wil zo snel mogelijk weer de productie op gang brengen. Naar zijn oordeel kan dat eventueel bij een ander bedrijf. ,,Eerst de verzekeringen. Daarna snel de shovels laten komen om hier de puinhoop op te ruimen. Dan kunnen we de boel weer opbouwen."

Een klap voor buurbedrijven

De brand is ook een klap voor de buren van Nutrifeed, onderdeel van FrieslandCampina. Daar moest de productie woensdagmiddag worden stilgelegd vanwege de dikke zwarte rook die over het pand trok. Ook zijn ze na het afbranden van Van Zutven een van hun belangrijkste klanten én een deel van de eigen productie lange tijd kwijt.