LIVE: Jumbo leed al half miljoen euro schade door staking, vakbonden verbaasd

De advocaat van de vakbonden is verbaasd dat Jumbo spreekt van grote verliezen. ,,Dat staat in groot contract met uitlatingen in de media, dat het meevalt met de schade bij Jumbo'', zegt hij. ,,De onderbouwing van die half miljoen euro ontbreekt en schade is bovendien geen argument om de staking te stoppen.'' Dat kan alleen in uitzonderlijke gevallen, en daarvan is volgens hem geen sprake.