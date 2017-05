LIVE: Strafproces tegen Brabantse verdachten Posbankmoord; nabestaanden gaan spreken

Alex Wiegmink was huisschilder van beroep en een fervent hardloper. Hij woonde met zijn gezin in het Achterhoekse Drempt. Hij was op maandag 20 januari 2003 aan het hardlopen op de Posbank. Toen hij van zijn trainingsronde bij zijn geparkeerde auto terugkeerde, werd door twee mannen bedreigd. Ze richten een pistool op hem en eisten zijn auto op. Wiegmink weigerde zijn autosleutels af te staan en moest dat met zijn leven bekopen. De daders vervoerden daarna zijn lichaam in zijn auto naar het Brabantse Erp en staken het voertuig met daarin het stoffelijk overschot in brand.



De daders wilden de auto van Wiegmink gebruiken als vluchtauto voor de overval die ze wilden plegen op bestelbusjes van een groot meubelbedrijf uit Brabant. De chauffeur zou vast over veel contant geld beschikken, zo dacht het duo. Afgeleverde bankstellen werden destijds door klanten geregeld nog met contant geld afgerekend.