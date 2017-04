LIVE: Willem-Alexander en Máxima in Veghel: dansen ze gezellig mee?

Omzet Sligro stijgt in eerste kwartaal van 2017

20 april VEGHEL - De Sligro Food Group sloot 2016 af met een winst die negen procent lager was dan in het jaar ervoor, maar het eerste kwartaal van 2017 laat groei zien. De omzet steeg inclusief het effect van overnames tot 669 miljoen euro en dat is 5,8 procent meer dan de 633 miljoen die het concern in het eerste kwartaal van 2016 wist te behalen. Dat heeft Sligro donderdagochtend bekendgemaakt.