Man rijdt per ongeluk in op file bij Veghel: slachtoffer breekt nek, bestuurder vrijgesproken

Water in de Aa is weer in orde

31 augustus DEN BOSCH - Het kwaliteit van het water in rivier de Aa is weer in orde. En dat geldt ook voor de Beekgraaf en Leijgraaf. Dat meldt waterschap Aa en Maas. De verhoogde concentratie ammonium is mede dankzij het extra aangevoerde water verdund en weggestroomd.