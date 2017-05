Market Garden herleeft tijdens excursie in Veghel

Daags na Bevrijdingsdag wordt vanuit het UITpunt Veghel een busexcursie georganiseerd over Airborne Market Garden. Market Garden, de beoogde doorstoot naar het industriële Duitse achterland die de Tweede Wereldoorlog voor kerstmis 1944 zou moeten beëindigen, is vooral bekend door de Slag om Arnhem (een brug te ver).

Maar de gidsen Janssen en Van Erp vertelden zaterdag over het belang van de corridor in onze regio, die ervoor moest zorgen dat goederen en geschut vrij baan hadden op weg naar het doel: bevrijding. Dat doen ze zo'n drie keer per jaar, vaak onder grote belangstelling. ,,Ik houd mijzelf al 35 jaar met dit onderwerp bezig", vertelt de 50-jarige Janssen. Als jonge jongen raakte hij gefascineerd en door de jaren heen leerde hij veel veteranen kennen en trok hij door de regio op zoek naar verhalen van ooggetuigen en familie.