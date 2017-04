Medewerkers Jumbo bereiden staking voor bij hoofdkantoor in Veghel

Dat hebben de actievoerders van de verschillende distributiecentra in Nederland maandagochtend besproken. De medewerkers voeren al een week stiptheidsacties, waarbij ze precies werken volgens de arboregels. Maar een echte staking is er nog niet geweest.

Over het precieze actiemoment wil de FNV nog niet te veel zeggen, omdat Jumbo daarop zou kunnen anticiperen. ,,Het zou ook woensdag of donderdag kunnen zijn. We zijn nu aan het kijken wat we precies moeten regelen en hoe we dat gaan doen'', zegt vakbondsbestuurder Debbie van Leiden.