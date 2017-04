Medewerkers Jumbo staken dinsdag bij hoofdkantoor in Veghel

Dat hebben de actievoerders van de verschillende distributiecentra in Nederland maandagochtend besproken. De medewerkers voeren al een week stiptheidsacties, waarbij ze precies werken volgens de arboregels. Maar een echte staking is er nog niet geweest.

Geen genoegen

Jumbo maakte maandagochtend bekend dat de medewerkers 1,5 procent loonsverhoging krijgen. Maar dat is minder dan de geëiste 2,5 procent. Ook zijn er nog geen afspraken over arbeidsvoorwaarden. ,,We zijn nogal beledigd over dit zoethoudertje'', zegt René Overklift, die namens het distributiecentrum in Veghel het woord voert.