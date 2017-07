Meierijstad mag met N279 verder op huidige weg

Proef met verbod op mobieltjes succes

10 juli VEGHEL - De proef met het verbod op mobieltjes op de afdeling Praktijkonderwijs van het Fioretti College is de school goed bevallen. Dat betekent dat het verbod voortaan permanent is. Dat laat locatiedirecteur Clemens Geenen van het Fioretti College weten. "We gaan nu bekijken in welke mate we het verbod uitrollen binnen de totale school."