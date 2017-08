Ongeluk op A50 bij Veghel; weg richting Oss weer open

Legale hennepteelt op Erpse akker

7:19 ERP - Voeder- of vezelhennep, want dat is wat op deze akker staat, is voorzichtig in opkomst, onder meer als ruwvoer voor koeien of geiten. Veehouders proberen het als alternatief voor mais of hooi. Maar het wordt bijvoorbeeld ook voor zogeheten biobased producten geteeld, producten met duurzame biomassa als grondststof. Het gewas staat er voor het eerste seizoen. „De plant kan wel drie tot 4,5 meter hoog worden”, zegt grondeigenaar en teler Paul Krol.