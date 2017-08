Ontploffing ging vooraf aan brand in leegstaand pand Noordkade Veghel

Jaar cel geëist tegen Veghelse platenbaas die harddrugs 'bewaarde'

3 augustus DEN BOSCH/VEGHEL - Tegen de vijftigjarige Willem Arts uit Schijndel is donderdagochtend twaalf maanden onvoorwaardelijk geëist. In de platenzaak die de man in Veghel had, trof de politie vorig jaar na een anonieme tip ruim een kilo amfetamine en 1267 xtc-pillen aan.