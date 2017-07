Ook actie boeren in Meierijstad

Boeren in Meierijstad laten weten dat ze dinsdag 4 juli om 11.15 uur bijeenkomen in Mariaheide. ,,Daar zullen wij onze sleutels van de bedrijven in gaan leveren bij het college van burgemeester en wethouders. Om 11.30 uur bieden wij bij de Pastoor van Haarenstraat 36 in Mariaheide de sleutels van onze bedrijven aan bij burgemeester Marcel Fränzel. Wij hopen op een zeer grote opkomst, we werken immers in de grootste gemeente van Brabant."