Ook docenten hebben examenstress: 'Slecht nieuws brengen is niet leuk'

Veghels slachtoffer ongeluk sloeg man die alarmnummer belde

8:22 DEN BOSCH/VEGHEL Een 28-jarige Veghelaar ontkende dinsdagochtend bij de rechtbank in Den Bosch hevig dat hij onder invloed van een forse hoeveelheid alcohol om 6 uur 's ochtends een ongeluk veroorzaakte in zijn woonplaats. ,,Ik was die nacht met een vriend naar een feest geweest. Ik had behoorlijk wat gedronken: hij was de bob. Op de kronkelige weg zag ik een voetganger oversteken. Mijn vriend week uit met de auto en knalde daardoor hard op een lantaarnpaal."