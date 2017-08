Oud-elftalleider bestraft voor plaatsen seksadvertenties

The Yard met uitzicht op passantenhaven Veghel

10:00 VEGHEL - Ze is er nog wel een half jaartje zoet mee. Want talloze plafondplaten liggen in brokken op de zoldervloer en de trap en er worden wanden uit het pand gesloopt. Maar dat is juist de bedoeling nadat de vergunning was verleend. Want Maud Kanters (26) uit Erp heeft mooie plannen gemaakt voor Zuidkade 2a en Zuidkade 3. In feite is het een oude fabrikantenwoning uit 1863. Wie het toen heeft laten bouwen is nog steeds een raadsel voor de heemkundekring Vehchele. Maar het pand wordt nu omgetoverd tot een boutique-hotel met sfeervolle, luxe kamers.