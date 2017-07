Ouders boos om Jumbo-toetje met vleugje alcohol, supermarkt wijzigt verpakking

Reactie Jumbo

In een reactie laat Jumbo weten de kritieken en zorgen van ouders te begrijpen. ,,Er staat een waarschuwing bij de ingrediënten, maar doordat je deze eerst open moet vouwen, snappen we dat dit misschien niet meteen duidelijk was”, luidt de reactie. ,,Voor kinderen hebben we ook hele andere lekkere toetjes in de Kies&Mix zonder alcohol. Denk bijvoorbeeld aan de Jumbo vlaatje dubbel of Vlaatje flip.”