Overname Vanderlande in Veghel door Toyota is rond

Vanderlande is met name voor veel distributiebedrijven een belangrijke leverancier. Daarnaast worden er op luchthavens wereldwijd 10,1 miljoen stuks bagage per dag afgehandeld door een systeem dat uit Veghel afkomstig is. Vanderlande is op zo'n 600 luchthavens actief. Vanderlande is in 1949 opgericht en heeft meer dan 4700 medewerkers. Het heeft een omzet van ruim een miljard euro.