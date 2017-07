'Parodie Max Verstappen was een plaagstootje richting Jumbo'

VEGHEL – Het filmpje dat onlinesupermarkt Picnic vorig jaar maakte met een lookalike van Formule 1-coureur Max Verstappen, is een doordachte mediastrategie. Dat zegt Lex de Jager, de advocaat van Verstappen. Picnic maakte een parodiefimpje op basis van de reclames die Verstappen voor de Veghelse supermarktketen Jumbo maakt. Verstappen is daar niet blij mee en spande een zaak aan.

Het gebruik van andermans identiteit in reclame is volgens De Jager onrechtmatig. ,,De zaak is een principekwestie", zegt hij. Verstappen wil dat er een oordeel wordt geveld, ook om een voorbeeld te stellen voor andere sporters die hiermee te maken hebben.

In het filmpje is te zien hoe een lookalike van de coureur een wagen van Jumbo voorbij loopt en in een bezorgbusje van Picnic stapt. Dat verscheen een dag nadat supermarktketen Jumbo, sponsor van de coureur, een commercial met Verstappen naar buiten bracht. Die details bewijzen volgens de Jong dat er van te voren goed over nagedacht is.

'Timing was toevallig'

Volgens Matthijs Kaaks, de advocaat van Picnic, was het aanvankelijk de bedoeling dat de supermarkt het filmpje al een dag eerder online zou zetten, maar stelde het bedrijf dat uit omdat mensen hun boodschappen te laat bezorgd hadden gekregen.

,,Bijzonder toevallig was dat Jumbo op die dag met de commercial kwam. Met een kleine aanpassing kon Picnic daarop inhaken, met de titel: Als je op tijd vertrekt, hoef je niet te racen.'' Een dag later werd het filmpje alsnog geplaatst op Facebook en YouTube. Jumbo reageerde volgens de advocaat sportief.

Plaagstootje naar Jumbo

Volgens Picnic was het filmpje absoluut geen vooropgezet plan, maar een geintje. ,,Het was een plaagstootje richting Jumbo, een grappig filmpje gemaakt voor de eigen Facebookpagina dat aanvankelijk was gemaakt tot vermaak van de runners en klanten'', zegt advocaat Matthijs Kaaks.

Het idee om het filmpje te maken met de lookalike ontstond op de verjaardag van de dochter van een van de Picnic-oprichters. Zij is bevriend met de scholier Tom uit Rotterdam, die met een pet op zijn hoofd opvallende gelijkenissen vertoont met de coureur.

Het filmpje werd op Facebook verspreid en zelfs bij Jumbo konden ze er wel om lachen. ,,Ze spreken steeds van 'een campagne' terwijl het maar om een Facebook-filmpje ging,'' zegt Picnic-baas Michiel Müller. ,,De pet van Max hebben we bij Max' eigen fanshop gekocht en die Jumbo-wagen in het filmpje stond er toevallig tijdens de opname. Anders had-ie er niet eens in gezeten.''

350.000 euro schadevergoeding

Verstappen vroeg aanvankelijke een schadevergoeding van 350.000 euro, maar die eis is volgens de advocaat even 'on hold' gezet tot na de uitspraak, die over zes weken volgt.

Oordeel zelf

Wat denk jij, was de reclame van Picnic een grapje of een vooropgezet plan? Het bovenste filmpje is de originele commercial voor Jumbo met de echte Max Verstappen. Het tweede filmpje is de parodie met de lookalike voor Picnic.