Personeel autodemontage in Veghel herkent dieven van camerabeelden: politie houdt ze aan

Update Pep­per­spray­spui­ter Fioretti College Veghel is in vrijheid gesteld

11:50 VEGHEL – Het Fioretti College aan de Muntelaar in Veghel is woensdagochtend voor een deel ontruimd nadat een leerling met pepperspray had gespoten. Hij is aangehouden maar inmiddels in vrijheid gesteld.