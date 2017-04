Pieperz uit Veghel derde in Friettest: 'In de top komen is makkelijker dan aan de top blijven'

VEGHEL - Wie bakt de beste friet van Nederland? Pieperz in Veghel komt in ieder geval in de buurt. De frietzaak pakt de derde plaats in de Friettest 2017 en bakt daarmee de beste friet van Zuid-Nederland. Het cijfer: een 9,5. Op de tweede plaats eindigt de Ermelosche Frietzaak, en de eerste prijs gaat naar het Swolsch Friethuys.

In de zesde door het Algemeen Dagblad gehouden Friettest wordt de jaren geleden al ingezette opmars van verse friet wederom bevestigd. Op veel plaatsen openen nieuwe zaken hun deuren en het niveau schiet in de breedte eveneens omhoog. Voor de consument is het steeds eenvoudiger om een kwalitatief zeer goed frietje te vinden. Illustratief in dat verband: zelfs de nummer 32 scoort nog het eindcijfer 9. De lijst met frietzaken die na nummer 1, 2 en 3 eindigen, wordt zaterdag bekend gemaakt.

De jury over Pieperz: "Ronduit uitstekende verse friet met schil. Smaakt meer dan voortreffelijk." Er was één kritiekpuntje: de Maldon zeezout vlokken waren niet optimaal over de portie verdeeld. Bedrijfsleider Adriaan van Grinsven: "In de top gaat het om de kleinste details. Wij willen de beste worden en dus gaan we hier extra goed op letten."